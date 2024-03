Política: Parraguinha continua na presidência do Podemos

O ex-vereador Wellington Pollonio Bof (Parraguinha) continua na presidência do Podemos em Bariri. A vigência do partido vai até dezembro deste ano.

A sigla deverá ter participação ativa nas eleições municipais de outubro.

“O Podemos está se organizando de forma estratégica. Nosso objetivo é unir forças, buscando líderes experientes e competentes, essenciais para liderar nossa cidade”, afirma Parraguinha.

Nos bastidores da política local, cogita-se coligação do Podemos com o PSD, tendo Francisco Leoni Neto como pré-candidato a prefeito e Parraguinha como pré-candidato a vice.

Ao Candeia, o presidente do partido em Bariri diz que no atual momento da cidade é importante escolher os líderes.

“O Podemos entende a gravidade da situação. Por isso, estamos focados em apoiar alguém que possa enfrentar os desafios e melhorar a gestão da cidade, pensando num futuro melhor para todos nós”, ressalta Parraguinha.

A legenda busca também escolher candidatos a vereador que atendam às necessidades de Bariri.

Francisco Leandro Gonzalez é vereador pelo partido, mas é possível que troque de legenda durante a janela partidária.

“O Podemos está aguardando um posicionamento do vereador Leandro para saber se continua conosco ou se vai aproveitar a janela partidária e ir para outro partido”, diz o dirigente da legenda.