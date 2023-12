POLÍTICA: Oscar Naufal aceita convite para assumir o Saemba

Oscar Naufal relatou ao Candeia nesta quinta-feira (14) que aceitou o convite do prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) para assumir a superintendência do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba).

Naufal avisou ao chefe do Executivo que iria conversar com familiares, membros do Partido dos Trabalhadores (PT) e outras pessoas antes de tomar uma decisão.

Como o retorno foi positivo, ele decidiu assumir a função de gestor da autarquia no lugar de Eder Cassiola. Naufal irá conversar com Foloni e deve iniciar no cargo no começo de janeiro de 2024.

Ele afirma que a primeira providência é realizar um pente-fino nas contas do Saemba e verificar os impactos do aumento da tarifa de água e esgoto em 31,3% a partir de janeiro.

Naufal é membro histórico do PT e já atuou como vereador e como diretor municipal de Desenvolvimento Econômico.