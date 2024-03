Política: Myrella expõe situação da Creche Marina Budin e cobra providências

Por meio de requerimento, a vereadora Myrella Soares da Silva (União Brasil) cobrou informações da Prefeitura de Bariri a respeito da Creche Marina Budin, situada na Rua José Manoel de Goy, no Núcleo Habitacional Domingos Aquilante.

O documento foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. Myrella pede o nome da empresa que realizou reforma da unidade de ensino que atende 150 crianças, a justificativa para a paralisação do serviço, o prazo para conclusão das obras e o motivo pelo qual não é feito uso de produtos de limpeza para higienização.

Pais de alunos atendidos no local relatam que a creche não possui refeitório apropriado para o berçário. As crianças estão recebendo as refeições num espaço sem ventilação, iluminação, pintura ou piso frio, em local quente e abafado. A vereadora, inclusive, esteve na creche e pôde constatar os problemas. Utilizou retroprojetor para mostrar fotos da creche.

Na discussão do requerimento, a vereadora contou que pais a procuraram para falar a respeito da situação precária do prédio. Classificou essa situação como desumana para crianças e para funcionários.

Segundo Myrella, pais disseram que procuraram o Ministério Público (MP) cobrando providências, mesma atitude tomada por ela.

Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB) disse que o problema é de longa data. Lembrou que a prefeitura recebeu R$ 300 mil para reforma da unidade, mas que o recurso não foi empregado na creche.

Airton Luis Pegoraro (MDB) também fez uso da palavra. Criticou o projeto de reforma do local, que não contemplou obra de ventilação e iluminação.

Segundo ele, a situação da Creche Marina Budin demonstra como o dinheiro público em Bariri é gasto de forma inadequada.