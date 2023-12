POLÍTICA: Morador solicita manutenção na estrada do Aeroporto

Morador do bairro São João, próximo ao Aeródromo Municipal Apparecido Osório da Silva (Nenê Cabral), afirmou ao Candeia que a estrada vicinal que dá acesso ao local precisa de manutenção

Segundo ele, a estrada está esburacada e, devido às chuvas, há muita poças d’água. Conta que seus familiares e demais moradores utilizam a estrada para trabalhar e outras atividades e o risco é evidente.

O morador afirma que o local recebeu melhoria durante o programa Melhor Caminho em 2022. Relata que quando conversou com o Setor de Infraestrutura sobre a estrada, ouviu que equipamentos e maquinários precisavam de conserto e este serviço estava em fase de licitação.

Outro lado

O Candeia conversou com o diretor de Infraestrutura Paulo Egidio Grigolim sobre a solicitação do morador. Segundo ele, a equipe do setor já identificou os buracos alagados no local.

Está agendada colocação de piçarras ao longo do trecho. “Estamos dando atenção especial para estrada da Boa Vista que está mais complicada. Depois, será a vez da estrada do aeroporto”, comenta Grigolim.