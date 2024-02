Política: Membros do PP participam de encontro em Marília

Membros do diretório do PP de Bariri estiveram em Marília no sábado (24) participando de encontro do partido.

Compareceram ao evento o presidente do PP local, Daniel de Oliveira Rodrigues (Daniel de Madureira), e Gislaine Aline Maranho Rodrigues Capobianco, membro da sigla e presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bariri.

Também estiveram em Marília o vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB) e a conselheira Tutelar Cristiane Pultrini. Nos bastidores, há informações de que Edcarlos pode migrar para o PP durante a janela partidária.

Na ocasião, foram apresentados pedidos de recursos para a entidade baririense.

O encontro contou com a presença do senador e presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, deputados federais Mauricio Neves e Capitão Augusto, secretário da Casa Civil do governo estadual, Arthur Lima, e deputada estadual Dani Alonso.