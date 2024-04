Política: Médico baririense recebe o título de cidadão de Rio Verde

O médico cardiologista baririense José Vicente Tonin Júnior, 41 anos, vai receber o título de cidadão da cidade de Rio Verde (GO), onde reside há 11 anos.

A sessão solene de entrega da honraria ocorre no dia 18 de abril, quinta-feira, às 19h, na Câmara Municipal de Rio Verde.

A iniciativa partir da vereadora Andresa Martins, que justificou a homenagem afirmando que, ao se estabelecer em Rio Verde, Tonin Jr. enriqueceu a cidade com seus conhecimentos.

Filho de José Vicente Tonin e Maria Adelia Rossi Tonin, ele nasceu em Bariri. Em 2007,formou-se em Medicina pela Universidade de Marília (Unimar). Em seguida, fez residência em Cardiologia no Hospital Beneficência Portuguesa (SP) e, depois, especialização em Métodos Gráficos Cardiológicos, no Instituto do Coração da USP/SP.

Em 2013, passou a integrar a equipe médica da Clínica do Coração, do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon e do Hospital Santa Terezinha, todos em Rio Verde (GO).Atualmente, atende no Centro de Referência em Hipertensão e Diabetes, pelo SUS.Ainda foi professor na Universidade de Rio Verde (UniRV), de 2013 a 2018.

Durante a pandemia da Covid-19, assumiu a coordenação da enfermaria e da UTI do Hospital Santa Terezinha, exercendo a difícil tarefa de enfrentamento dessa doença que abalou Rio Verde e o mundo.