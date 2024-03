Política: Marcos Araguari e Jota Cardoso recebem Medalha 16 de Junho

Em solenidade realizada na noite de segunda-feira (11), a Câmara de Bariri entregou a Medalha 16 de Junho ao delegado Marcos Araguari de Abreu e ao voluntário João Domingos Cardoso Leonel (Jota Cardoso).

Apenas os vereadores Airton Luís Pegoraro (MDB) e Myrella Soares da Silva (União Brasil) marcaram presença.

Além dos homenageados, a mesa foi composta pelo prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) e pelo comandante do 27º Batalhão da Polícia Militar do Interior (sediado em Jaú), tenente-coronel Márcio Michelassi. Muita gente, entre amigos e familiares, compareceram para prestigiar a sessão solene.

Marcos Araguari

Pegoraro é autor da proposta que concedeu a medalha a Marcos Araguari, nascido em Bariri e que atua em Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná.

É filho de José Napoleão Modesto de Abreu (falecido) e da professora Luzia Cavalheiro de Abreu. É casado com a professora Milene Montemezzo Frade de Abreu e pai da garotinha Ágata.

Marcos é formado em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco – USP. Foi delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo e do Estado do Paraná. Chefiou a Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu de março de 2009 a março 2015.

Integrou o Núcleo Regional de Foz do Iguaçu do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), no Ministério Público do Estado do Paraná, de março 2015 a setembro de 2019.

Em 2019, foi nomeado para o cargo de Corregedor-Geral do Depen, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelo então ministro da Justiça, Sergio Moro.

Atualmente está designado para o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em Foz do Iguaçu.

Jota Cardoso

A vereadora Myrella foi a autora de projeto que homenageou Jota Cardoso em razão dos relevantes serviços prestados à comunidade baririense.

Ele nasceu em Bariri e foi morar em São Paulo e depois em Mairiporã. No Banco Real trabalhou por 20 anos.

Com a aposentadoria, decidiu retornar a Bariri com a esposa, Noeli, e os filhos, Jéssica e Márcio.

Atuou na 91 FM e Bariri Rádio Clube (hoje Clube FM). Teve participação no Conselho Tutelar, Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Conselho Municipal da Saúde, Conselho Municipal Antidroga e Pastoral da Criança.

Por cinco anos atuou na Pastoral Carcerária, desenvolvendo atividades com mulheres que se encontravam presas em Bariri. O trabalho foi encerrado com o fechamento da cadeia local. Também teve ligação em movimentos da Igreja Católica. Atualmente, é presidente do Conseg.