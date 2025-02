Política: Legislativo: oposição lidera as comissões permanentes

Das quatro comissões permanentes da Câmara Municipal de Bariri, para o biênio 2025/2026, três delas são presididas por integrantes da base opositora. A quarta é liderada por membro eleito pelo grupo da atual gestão.

O Legislativo baririense conta com quatro comissões permanentes: Justiça e Redação; Finanças e Orçamento; Obras e Serviços Públicos; e Educação, Saúde e Assistência Social.

Dos vereadores que vão presidir as comissões no próximo biênio – Laudenir Leonel de Souza (Justiça e Redação; Obras e Serviços Públicos); Gilson de Souza Carvalho (Finanças e Orçamento); e Aline Mazo Prearo (Educação, Saúde e Assistência Social) – somente Gilson foi eleito junto ao grupo político do atual prefeito Airton Luís Pegoraro (Avante).

Além dos presidentes, as comissões contam com mais dois integrantes: vice-presidente e membro.

O principal fator que justifica essas composições é o fato da maioria da atual Câmara ter sido formada por vereadores eleitos por grupos políticos adversários do atual ocupante do Executivo. Vale ressaltar que os vereadores integrantes das comissões são indicados por líderes de bancada.

Papel crucial

As Comissões Permanentes são órgãos internos da Câmara Municipal que têm por objetivo estudar os assuntos submetidos ao seu exame e exarar parecer sobre eles. Seus integrantes desempenham papel crucial na análise, estudo e emissão de pareceres sobre as proposições apresentadas.

As comissões permanentes são nomeadas por ato direto do presidente do Legislativo, cargo hoje exercido pelo vereador Ricardo Prearo (PSD). Segundo ele, para tanto, considerou as indicações das lideranças partidárias, que teriam sido unânimes.

Comissões Permanentes Biênio 2025/2026

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

NOME DO VEREADOR (A) CARGO PARTIDO

Laudenir Leonel De Souza Presidente PL

Aline Mazo Prearo Vice-Presidente REPUBLICANOS

Myrella Soares Da Silva Membro UNIÃO BRASIL

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

NOME DO VEREADOR (A) CARGO PARTIDO

Gilson De Souza Carvalho Presidente PSB

Roni Paulo Roma Vice-Presidente PL

Daniel Oliveira Rodrigues Membro PP

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

NOME DO VEREADOR (A) CARGO PARTIDO

Laudenir Leonel De Souza Presidente PL

Roni Paulo Romão Vice-Presidente PL

Gilson De Souza Carvalho Membro PSB

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

NOME DO VEREADOR (A) CARGO PARTIDO

Aline Mazo Prearo Presidenta PL 2

Daniel Oliveira Rodrigues Vice-Presidente PP

Myrella Soares Da Silva Membro UNIÃO BRASIL