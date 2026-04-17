Política: LAV promove coletiva de imprensa com Ana Carolina Oliveira

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Dia 22 de abril, quarta-feira, às 14h30, a LAV – Lar, Amor e Vida promove coletiva de imprensa com Ana Carolina Oliveira, vereadora de São Paulo (eleita em 2024), ativista e mãe de Isabella Nardoni.

Ela se tornou uma voz importante na mobilização social pela proteção da infância após a trágica perda de sua filha, episódio que marcou profundamente o país e impulsionou sua trajetória na luta pela garantia de direitos e pelo enfrentamento da violência.

Durante o encontro, será apresentado o projeto “Silêncio que GRITA”, iniciativa que promove reflexões e mobilização social sobre o enfrentamento da violência, a importância da rede de proteção e a garantia de direitos.

Ana Carolina vem sendo reconhecida nacionalmente por sua atuação no combate à violência, abuso e exploração sexual infantil, promovendo conscientização, denúncias e proteção a crianças e adolescentes.

Para a equipe da LAV, a coletiva de imprensa será fundamental para ampliar a visibilidade desse tema tão importante para a sociedade.