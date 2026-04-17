Editorial: O desafio recorrente da limpeza pública em Bariri

Composição 1_1 Slide 03 05 25 Nutribem

A limpeza pública de Bariri volta ao centro do debate, desta vez sob a lupa do Ministério Público e com desdobramentos significativos na administração municipal. As recentes ações da Prefeitura, que incluem a suspensão de pagamentos à empresa ESN Prestação de Serviços Guararapes Ltda., a exoneração de dois diretores e a abertura de uma nova licitação de R$ 6,6 milhões, são uma resposta direta aos apontamentos do MP sobre irregularidades na execução do contrato.

O inquérito civil instaurado pelo Ministério Público revelou um cenário preocupante: déficit de funcionários, frota inadequada, equipamentos insuficientes e até mesmo o uso de pessoal contratado para fins particulares. Tais constatações levaram a administração a reagir, buscando estancadas possíveis prejuízos aos cofres públicos e garantir a continuidade de um serviço essencial à população. A decisão de lançar um novo edital, com um valor substancialmente maior e um modelo de pagamento focado no serviço efetivamente executado, sinaliza uma tentativa de reestruturar a gestão da limpeza urbana na cidade.

Este episódio, embora distinto em suas particularidades, ecoa um histórico de desafios na área de limpeza pública em Bariri. Em um passado recente, o município foi palco do chamado “Caso Latina”, que expôs, segundo a Justiça, um esquema de fraudes em licitações e contratos, envolvendo agentes públicos e privados. Aquele caso, que resultou em prisões e condenações, demonstrou a vulnerabilidade dos contratos de serviços essenciais a desvios e a importância da fiscalização rigorosa. A atual situação, portanto, não é apenas sobre um contrato específico, mas sobre a necessidade contínua de transparência e eficiência na gestão pública.

No entanto, a complexidade da situação se aprofunda com a notícia de que a Câmara Municipal recebeu um pedido de Comissão Processante contra o prefeito Airton Luis Pegoraro. A denúncia, baseada nos mesmos apontamentos do Ministério Público sobre falhas na fiscalização do contrato da limpeza e suposta omissão em aplicar sanções, eleva a discussão para o âmbito político-administrativo, podendo levar à cassação do mandato. A análise jurídica da denúncia e a votação na próxima quarta-feira definirão o futuro imediato da gestão municipal.

A comunidade de Bariri acompanha com atenção os desdobramentos, esperando que as ações em curso resultem em um serviço de qualidade e, acima de tudo, em uma gestão íntegra e responsável dos recursos públicos.