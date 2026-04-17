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Cidade: Saemba abre sindicância para apurar possível irregularidade de servidor

17 abr, 2026

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O procedimento corre em sigilo e tem prazo inicial de 30 dias para conclusão, podendo ser prorrogado (arquivo/Candeia)

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) instaurou um procedimento de sindicância para investigar possíveis condutas irregulares atribuídas a um servidor público da autarquia.
A medida foi oficializada por meio da Portaria nº 838/2026, assinada no dia 13 de abril pelo diretor-superintendente Ricardo Pascoalin Maccorin. O procedimento envolve um funcionário identificado pelas iniciais E. C. D. S., que ocupa o cargo de leiturista.
De acordo com o documento, a apuração tem como base fatos relatados em um processo administrativo interno e possíveis violações de normas funcionais previstas na legislação federal. A investigação também poderá abranger outros fatos relacionados que surgirem ao longo dos trabalhos.
Para conduzir a sindicância, foi designada uma comissão composta por três servidores, responsáveis por analisar o caso e apresentar conclusões dentro do prazo inicial de 30 dias, que pode ser prorrogado se necessário.
O processo tramita em sigilo, com acesso restrito às partes envolvidas e seus representantes legais. A administração municipal ressalta que o procedimento garante o direito à ampla defesa e ao contraditório ao servidor investigado.

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