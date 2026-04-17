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Esportes

Esportes: Reinauguração do Faridão tem jogo festivo com equipes máster de futebol

17 abr, 2026

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As equipes máster Paulista e de Bariri se enfrentam na reinauguração do Faridão, dia 26, às 9h, com entrada solidária de 1 kg de alimento não perecível (Divulgação)

Dia 26 de abril, domingo, a partir das 9h, ocorre a reinauguração do Estádio Municipal Farid Jorge Resegue, o “Faridão”, com portões abertos e jogo festivo entre a equipe Master Paulista e a Seleção Master de Bariri.
A entrada será um quilo de alimento não perecível, com orientação especial para doação de itens como arroz, feijão, óleo, macarrão, farinha e fubá, em parceria com o Fundo Social, para atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade.
Segundo o diretor de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Rodrigues Júnior, Jholi, o foco das obras iniciadas no início da atual gestão- foi a recuperação do gramado e a revitalização estrutural do estádio. Ele deu essas informações terça-feira (14), em entrevista ao Sistema Belluzzo de Comunicação.
O gramado foi recuperado e está com superfície nivelada e revitalizada, após sucessivas intervenções e cortes com o novo trator tipo “giro zero”.
O entorno também passou por limpeza, retirada de mato, pintura completa das arquibancadas cobertas e descobertas, da fachada e da entrada principal, além de melhorias gerais nos vestiários, que voltaram a ter banheiros e chuveiros em funcionamento.
A reinauguração marca ainda a retomada do estádio após problemas anteriores ligados ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que no passado haviam levado à paralisação de campeonato municipal por recomendação do Ministério Público.
Hoje, a parte de segurança e exigências técnicas do Corpo de Bombeiros está regularizada, segundo o diretor, restando como pendências estruturais apenas a iluminação e parte dos alambrados, ainda não reformados por falta de orçamento.
A iluminação atual está inoperante pela falta de fiação e necessidade de substituição por sistema em LED, com custo estimado entre R$ 300 mil e R$ 350 mil, o que deve ser objeto de projeto futuro.

Disputa prevista

O jogo festivo do dia 26 será disputado entre o Máster Paulista, formado por ex-jogadores profissionais, e uma seleção máster de Bariri.
Estão previstos nomes conhecidos do futebol, como o goleiro Sérgio (Palmeiras), Capitão (Portuguesa e São Paulo), Zenon (referência em cobranças de falta), Miller (ex-São Paulo, Santos e Palmeiras), Amaralzinho, Dinei e Clodoaldo, entre outros.
Do lado de Bariri, a Seleção Master local deverá contar com cerca de 40 atletas do município, com idade próxima ou superior a 45 anos, para manter equilíbrio físico com o time adversário. A organização destaca que o objetivo é garantir que todos os convocados de Bariri participem ao menos por parte da partida.

Novo ciclo

Jholi reforça que a reinauguração do Faridão é tratada como início de um novo ciclo para o futebol amador da cidade. Já está programado que, após o evento, o estádio receba jogos da Copa Amizade de Futebol Amador aos domingos à tarde, com equipe formada apenas por jogadores de Bariri.
Na semana seguinte à reinauguração, será aberta a inscrição para o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, com previsão de jogos aos sábados à tarde para não conflitar com a Copa Amizade. O torneio municipal deverá contar com cerca de sete equipes, cada uma podendo inscrever até seis atletas de fora, medida que, segundo o diretor, visa elevar o nível técnico da competição.

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