Política: Infraestrutura enfrenta reincidência de descarte irregular

As Diretorias de Infraestrutura e de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura de Barrir estão realizando, periodicamente, a limpeza de vários pontos nas áreas rural e urbana do município.

No entanto, a administração municipal não tem recebido apoio da população, que faz o descarte irregular de inservíveis de forma recorrente.

“Um dos locais em questão é a estrada que dá acesso ao ancoradouro do Rio Tietê, sendo que há uma lixeira instalada para que os moradores daquele local realizem o descarte correto do lixo doméstico, o que não tem sido feito”, informou o diretor de Infraestrutura, José Iraldo Androciolli Júnior, o Vavá Lins.

“Ocorre que a lixeira está sendo utilizada de forma inadequada, pois já foram encontrados carcaça de boi, animais domésticos mortos, lâmpadas, aparelhos eletrônicos, entre outros itens”, pontuou o diretor.

Diante da situação frequente, os munícipes que moram nas proximidades do ancoradouro do Rio Tietê vêm realizando solicitações para que providências sejam tomadas pela municipalidade, já que ocorre o acumulo de lixo gerando um aspecto desagradável, além do mau cheiro.

“As diretorias vêm estudando meios para solucionar o problema e uma das alternativas é a retirada da lixeira e a instalação de câmera de segurança para flagrar os infratores, conforme Lei Municipal já aprovada anteriormente”, alertou Vavá.

No entanto, até que a situação seja definitivamente resolvida, a Prefeitura Municipal solicita a conscientização da população para a correta utilização das lixeiras comunitárias instaladas em vários pontos da cidade. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)