Política: Ícaro Polonio assume a presidência do Avante; Pegoraro pode se filiar ao partido

O Avante em Bariri constituiu novo diretório recentemente. A presidência está com Icaro Polonio Bernardino.

A legenda pode receber durante o período de janela partidária (7 de março a 5 de abril) a filiação do presidente da Câmara de Bariri, Airton Luis Pegoraro, hoje no MDB. Pegoraro é pré-candidato a prefeito da cidade.

“O presidente da Câmara, Airton Pegoraro, é um nome que enriquecerá muito nossa legenda e representa espontaneamente nossos valores através da sua atuação e conduta, portanto, acreditamos que ele é a cara do Avante, agregando valores como seriedade e confiança”, afirma Icaro.

“O partido está à disposição dele e comprometido a não deixar que situações passadas se repitam, onde, mesmo sendo o melhor e mais gabaritado nome, foi preterido em nome de interesses escusos e grupos ocultos.”

Membros

O diretório do Avante conta também com Guilherme Regina (vice-presidente), João Domingos Cardoso Leonel – Jota Cardoso (secretário), Fernanda Colovati dos Santos Oliveira (primeiro tesoureiro) e Antonia Aparecida Romacho Polonio (segundo tesoureiro).

Icaro diz que assumiu o comando do Avante em Bariri com o objetivo de trazer para o debate político as melhores práticas de gestão pública, “valendo da experiência de cidadãos e cidadãs baririenses comprometidos com nossos valores que são: verdade, união, trabalho, honestidade e lealdade”.

Para as eleições de outubro há possibilidade de formalizar o lançamento de uma pré-candidatura majoritária para prefeito.

“Contamos com o apoio do nosso diretório estadual e nacional e também estamos reunindo nomes de peso para uma chapa de vereadores”, ressalta o presidente da legenda no município.

“Além disso, estamos com processo de filiação aberto para que juntos possamos pensar as melhores soluções para nossa cidade de forma democrática e plural, através do nosso Plano Municipal de Desenvolvimento.”