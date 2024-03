Política: Grupo define Airton Pegoraro como pré-candidato a prefeito

O grupo político composto pelos vereadores Airton Luis Pegoraro (MDB), Myrella Soares da Silva (União Brasil) e Francisco Leandro Gonzalez (Podemos), Gilson de Souza Carvalho (presidente do PDT de Bariri) e Laudecir Leonel (advogado) decidiu na sexta-feira (15) pelo lançamento da pré-candidatura de Airton a prefeito de Bariri.

Ele atua como presidente da Câmara Municipal desde janeiro do ano passado.

Na data, em reunião com pré-candidatos a vereador, presidentes de partido, representantes da sociedade civil e cidadãos, foi informado que entre os nomes que se dispuseram à pré-candidatura o de Airton é o que a população mais apoia.

Segundo a assessoria política do grupo, os participantes mostraram-se satisfeitos com os resultados de pesquisa interna extraoficial, estando unidos e confiantes com a decisão.

“Com muita humildade e alegria aceitei a decisão do grupo e me sinto honrado em ter sido o escolhido. Acredito que a decisão é por conta do trabalho sério e honesto que procuro desempenhar, será uma missão árdua, mas graças às pessoas que compõem nosso grupo e que nos apoiam me sinto confiante”, comentou o pré-candidato Airton por meio da assessoria.