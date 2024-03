Política: Grigolin retorna à Câmara e faz balanço do período no Executivo

Após a exoneração do cargo de diretor municipal de Infraestrutura na sexta-feira (1º), Paulo Egídio Grigolin (PP) retomou sua cadeira na Câmara de Bariri. Ele participou da sessão de segunda-feira (4) no lugar do primeiro suplente da legenda, Evandro Antonio Folieni (PP).

Grigolin foi nomeado chefe de Gabinete em outubro de 2022. Um ano depois ele acabou acumulando os cargos de chefe de Gabinete e diretor de Infraestrutura. Posteriormente, ficou somente na segunda pasta.

Na Palavra Livre, afirmou que era um alívio voltar ao Legislativo. Fez um paralelo de sua atuação no Executivo com o poema narrativo A Divina Comédia, de Dante Alighieri. A obra é dividida em três partes: Inferno, Purgatório e Paraíso.

Segundo Grigolin, o período em que atuou na administração municipal serviu de experiência.

Reclamou da burocracia e da falta de funcionários e de equipamentos para uma melhor prestação de serviço.

Deixou recado a quem pretende se candidatar nas eleições municipais de outubro deste ano. De acordo com Grigolin, há uma série de desafios a serem enfrentados, e os futuros candidatos não podem subestimá-los.

No Legislativo, ele pretende desenvolver projetos que estão parados e continuar interagindo com a administração municipal.