Política: Gilson diz que documento do MP não contém afirmações fundamentadas

Por meio de nota ao Candeia, o vereador Gilson de Souza Carvalho (PSB) informou que, com o devido respeito ao Ministério Público (MP), não irá se manifestar no momento sobre ofício encaminhado pelo promotor de Justiça Nelson Aparecido Febraio Júnior à Câmara Municipal.

No documento, o representante do MP aponta para eventual “conduta absolutamente grave” do vereador e que ele teria propagado informações falsas ao atribuir a morte de uma criança à ausência de insumos (oxigênio) da Santa Casa de Bariri.

Febraio Júnior comunicou os fatos ao presidente da Casa, Ricardo Prearo (PSD), para a ciência dos vereadores e eventuais providências que julgarem cabíveis.

“Ressalto que o documento não contém afirmações devidamente fundamentadas, tampouco houve apuração dos fatos como quer fazer crer o douto promotor”, menciona Gilson na nota.

“Assim como me manifestei para Vossa Excelência na sexta-feira através de seu Assistente, permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos pelos meios institucionais adequados”, finaliza o vereador.