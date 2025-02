Política: Fundo Social de Bariri, Creas e LAV realizam ação coletiva no Cozinhalimento

Integrantes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e da LAV – Lar, Amor e Vida realizaram ação coletiva com a participação da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Fuss), Rita de Cássia Cavalheiro Pegoraro.

A atividade foi realizada dia 30 de janeiro, no Cozinhalimento, projeto paulista com cursos de aproveitamento integral dos alimentos, pães caseiros, alimentação saudável, técnicas de congelamento, incentivando a geração de renda e melhorando a alimentação das famílias.

O encontro teve roda de conversa e oficina de culinária com a confecção de pães recheados, para fortalecimento e empoderamento sócio familiar por meio de complementação de renda.

No encerramento das atividades, as participantes e voluntárias receberam a visita do prefeito Airton Luís Pegoraro. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)