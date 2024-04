Política: Edcarlos e Airton têm encontros políticos

Os vereadores Edcarlos Pereira dos Santos (PP) e Airton Luis Pegoraro (Avante), pré-candidatos a prefeito de Bariri, tiveram encontros políticos na quinta-feira (18).

Edcarlos esteve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em reuniões com os deputados estaduais André Bueno, Vinicius Camarinha e Ricardo Madalena. Também teve encontro com o deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do PP e líder da política nacional.

Segundo o vereador, o objetivo da viagem foi a solicitação de recursos para a área da saúde do município de Bariri, porque a demanda por cirurgias, exames e consultas de especialidades é grande.

Airton esteve em Jaú juntamente com o presidente do PSB de Bariri, Gilson de Souza Carvalho.

Participaram de encontro sobre autismo com a deputada estadual Andrea Werner e com o vereador Bill Luchesi, de Jaú.

Em 2010, após seu filho receber o diagnóstico de autismo, Andrea passou a estudar a condição e, em seguida, criou o blog Lagarta Vira Pupa com a intenção de falar de suas experiências como mãe de um autista.