Política: Diretoria de Desenvolvimento pesquisa demanda por cursos profissionalizantes

A Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Bariri promove pesquisa para identificar os cursos e áreas de conhecimento mais desejados pela comunidade.

A consulta está sendo realizada através da Escola Municipal de Formação Profissional Francisco Leone, conveniada ao Senai. O link para responder à pesquisa é: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtB1wviLH6acCIX9gLlTbu5qd8Wde4r3FiUB0A9z5ByoStFQ/viewform?usp=dialog

O objetivo é planejar futuras capacitações que estejam alinhadas com as reais necessidades locais, ampliando as oportunidades de aprendizado e qualificação profissional.

A pesquisa é anônima e tem fins exclusivamente estatísticos, garantindo a privacidade dos participantes.

“As informações coletadas ajudarão a direcionar a oferta de cursos, mas não representam reserva de vagas nem confirmação de realização”, esclareceu o diretor de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wellington Polonio Bof, Parraguinha. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)