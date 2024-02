Política: Deputado indica R$ 100 mil para Santa Casa

O deputado federal Cezinha de Madureira (PSD-SP) informou que está fazendo indicação de R$ 100 mil para a Santa Casa de Bariri, via emenda impositiva pessoal.

Ele falou sobre os recursos ao lado do vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB) e do presidente do PP local, Daniel de Oliveira Rodrigues (Daniel de Madureira). Ambos viajaram a Brasília para atividades políticas, incluindo pedido de verbas.

O objetivo é que o dinheiro seja destinado para a compra de aparelhos de ar condicionado para diversos setores do hospital.