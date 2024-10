Política: Definidos nomes para comissão de transição de governo

O prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) assinou portaria, publicada na quinta-feira (10), a fim de nomear os membros da Comissão Municipal de Transição de Governo.

O período de levantamento de informações irá até 15 de dezembro, com o objetivo de colaborar com o prefeito eleito, Airton Pegoraro (Avante), e sua equipe de governo.

Pela administração municipal fazem parte da comissão o próprio prefeito Fernando, o eleito, Airton, o vice-presidente da Câmara Municipal, Luis Renato Proti (MDB), o procurador-geral do município, Danillo Alfredo Neves, a chefe do Setor de Expediente, Protocolo e Arquivo, Haghata Pepe Hailer Freire de Oliveira, a chefe do Setor de Licitações, Aparecida Eliana Cardoso Pires, e a chefe do Setor de Tesouraria, Aline Souza Caires.

O prefeito eleito indicou três nomes: ex-vereador e ex-prefeito José Cláudio dos Santos; ex-vereador e ex-diretor Administrativo Wellington Pollonio Bof (Parraguinha); e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bariri, Gilson de Souza Carvalho, eleito vereador.

De acordo com a portaria, a equipe designada fica encarregada de fornecer dados, informações e documentação solicitada, a fim de dar suporte ao planejamento do futuro governo e suas r ações, bem como os projetos, programas e convênios em andamento, visando a continuidade da gestão pública.

A transição de governo consta da Lei Municipal nº 5.057, de 11 de agosto de 2021, projeto de autoria do vereador Ricardo Prearo (PSD).