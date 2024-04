Política: Daniele dá nome ao Setor de Vigilância Epidemiológica

Na sessão de Câmara realizada segunda-feira (1º), os vereadores aprovaram por unanimidade, projeto de lei da mesa diretora que denomina “Daniele Joana Ramos Cassador da Silva” o Setor de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Bariri.

A homenagem foi sugerida pelos servidores municipais que atuam no setor e foi subscrita por todos os vereadores.

Daniele faleceu aos 33 anos, na madrugada do dia 1º de fevereiro, vítima dos efeitos da dengue, em laudo confirmado pelo Instituto Adolf Lutz.

Ela trabalhava na linha de frente do combate às endemias, uma vez que era uma dos oito agentes lotados no Setor de Vigilância Epidemiológica. Entre suas funções estava, exatamente, o trabalho de identificação e eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e chikungunya.

Sua morte – a primeira relacionada ao grave surto de dengue enfrentado pelo município em 2024 – comoveu a população e pressionou a gestão municipal para a tomada de medidas mais efetivas de combate à dengue.