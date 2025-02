POLÍTICA: Coordenadora confirma ‘situação inacreditável’ de novo CEO

A coordenadora odontológica do município, Daniela Silva Barbieri Musardo, confirmou fala da vereadora Myrella Soares da Silva (União Brasil) na sessão da Câmara de segunda-feira (3) de que o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) foi entregue pelo governo passado sem condições de uso.

“Deparei-me com uma situação inacreditável”, afirma Daniela. “Acabamento precário, infiltrações nas paredes, não havia uma torneira instalada. Não havia sido feita limpeza pós-obra”, relata.

Segundo ela, as cadeiras da unidade já estavam desmontadas desde o início de dezembro do ano passado, por ordem da antiga diretora da saúde. “Ela tomou essa atitude mesmo sendo advertida que não haveria tempo hábil para a mudança, muito menos para inauguração”, diz Daniela.

A placa de inauguração foi colocada, as cadeiras odontológicas foram levadas para o prédio novo, no entanto, ao chegar lá foi descoberto que faltava instalação elétrica para a instalação.

As cadeiras foram levadas embora para o mesmo local de origem e a instalação necessária foi feita, muito embora o chão foi quebrado e remendado para que isso acontecesse.

“As arbitrariedades eu atribuo a uma falta de acompanhamento durante a realização da obra”, aponta a coordenadora. O objetivo é que o atendimento à população seja restabelecido nos próximos dias.

As objeções feitas pela Vigilância Sanitária para a emissão do Alvará de Funcionamento se tratam de adequações como remoção de ventiladores na sala de material esterilizado e falta de divisão entre a sala de material contaminado e material esterilizado (onde será feita uma parede em gesso).

Daniela adianta que, em conversa com o prefeito Airton Pegoraro e diretora municipal de Saúde, Ana Paula Rodrigues de Arruda Falcão, os atendimentos serão iniciados e, aos poucos, serão corrigidos problemas menos urgentes.

“Ressalto que temos responsabilidade e respeito pelos pacientes, o que nos faz garantir que as normas de esterilização estejam adequadas para atendê-los. Eles não podem esperar mais”, finaliza a coordenadora.

Palavra Livre

Na sessão de Câmara de segunda-feira (3) a vereadora Myrella Soares comentou na Palavra Livre a falta de estrutura do prédio que irá abrigar o CEO, que no ano passado recebeu o nome de Aristides Foloni.

O imóvel foi construído pelo governo anterior e localiza-se entre o Centro de Saúde e o Centro de Diagnose. Inicialmente, a ampliação contemplava a construção de prédio de 225 metros quadrados (m²), com salas para atendimento médico e vacinação.

Mais tarde, a administração municipal decidiu mudar a destinação da unidade, para abrigar o CEO, até então situado no prédio do Soma 1. O motivo é que o CEO estava com problemas estruturais.

Myrella comentou que o centro foi fechado em dezembro do ano passado, no entanto, o novo local não oferecia condições de atendimento, conforme apontamentos da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros.

A vereadora relatou problemas de acessibilidade, falta de bancada e de tanque, ausência de porta para separar o local onde é feito exame de Raio X, instalação de ventilador em vez de ar condicionado. Segundo ela, desde o fim de 2024 as especialidades odontológicas estão paralisadas em Bariri.