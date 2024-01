POLÍTICA: Convênios transferem R$ 650 mil para Bariri

No fim de 2023 a Prefeitura de Bariri e a Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais firmaram dois convênios para transferência de R$ 650 mil ao município.

Um deles é no montante de R$ 500 mil. De acordo com o vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB), a verba foi conquistada por ele e destina-se à construção de arquibancada no campo do Centro Esportivo “João Hermenegildo de Castro” (Filengão).

Assim que o dinheiro estiver na conta do Executivo, poderá ser aberta licitação para contratação de empresa que irá realizar a obra.

O outro convênio é no valor de R$ 150 mil para infraestrutura urbana (recapeamento asfáltico).