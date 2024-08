Política: Conselho Tutelar abre inscrição para membros suplentes

Até dia 16 de agosto, sexta-feira, o Conselho Tutelar de Bariri recebe inscrições para o processo de escolha de membros suplentes do ano de 2024.

As inscrições devem ser feitas, pessoalmente, na Diretoria de Educação e Cultura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

No momento da inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos:

• Requerimento preenchido, em modelo próprio do Conselho;

• Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, disponível em: https://www.ssp.sp.gov.br/servicoc/atestado.aspx.

• Cópias da carteira de identidade, ou documento com foto equivalente e CPF;

• Cópias de comprovantes de residência,

• Cópia do título de eleitor e Certidão Eleitoral

• Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

• Cópia da Carteira de Trabalho das páginas iniciais referentes aos dados de Identificação

• Cópia da Carteira de Trabalho, contrato e/ou declaração fornecida pelas entidades inscritas no CMDCA (Fonte: Assessoria de Comunicação)