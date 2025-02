Política: Conselho de Turismo trata do selo MIT para Bariri

Dia 29 de janeiro, o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) realizou reunião ordinária, com a participação de Wellington Polônio Bof, Parraguinha, diretor de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Bariri.

Um dos temas tratados foi o selo de Município de Interesse Turístico (MIT) para Bariri, concedido a municípios brasileiros que têm potencial turístico.

Na ocasião, foi feita a conferência da documentação elaborada para o processo do MIT com correções, apontamentos e discussão sobre os próximos passos após o envio dos documentos.

Também foi definida como será a divulgação das ações do Comtur nas redes sociais, bem como na página oficial Turismo Bariri, a fim de aumentar o número de seguidores.

Foi abordado ainda o funcionamento do Posto de Atendimento Turístico (PIT) de Bariri, que está localizado no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mario Fava.

O horário de funcionamento do posto é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, domingos e feriados das 9 às 14 horas.

“Foi discutido ainda como será feita a divulgação do site Destinos Inteligentes e divulgação da agenda de eventos turísticos para o ano de 2025”, informou Parraguinha. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)