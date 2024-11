Política: Câmara cancela limpeza do prédio e retorna ao horário normal de expediente

A Câmara de Bariri postou em sua página eletrônica cancelamento e arquivamento de aviso de contratação direta para lavagem e polimento do piso e lavagem geral da sede do Legislativo. O processo iria ocorrer por dispensa de licitação.

Outra medida adotada pela Casa de Leis foi o retorno do horário normal de expediente.

Em relação à limpeza, conforme noticiado pelo Candeia, empresas interessadas deveriam apresentar proposta entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro.

A sede possui saguão, escadaria de acesso, sala de recepção, cozinha, sala de secretaria, sala de arquivo, plenário e dois sanitários. Por estar situada no segundo andar do prédio da prefeitura, possui beiral externo e vidraças com vista para a rua frontal.

Segundo o Legislativo, inicialmente a contratação teria como justificativa os seguintes motivos: a lavagem/limpeza com maquinário visa retomar a cor e o brilho do piso e vidraças, renovando o ambiente; e tal prática ocorre todo final de legislatura, preparando a Câmara para a posse dos novos eleitos. Agora, a contratação foi cancelada.

Horário

No dia 1º de novembro o presidente da Câmara de Bariri, Airton Pegoraro (Avante), assinou ato para revogar ato anterior, que estabelecia o horário das 8h às 14h para atendimento ao público.

Na ocasião, o Legislativo seguiu medida adotada pela Prefeitura de Bariri para reduzir o horário de expediente, com a justificativa de economizar com energia elétrica e outros insumos.

No entanto, o Ministério Público (MP) recomendou ao Executivo que o horário de atendimento ao público voltasse ao normal. A Casa de Leis decidiu seguir o apontamento feito pela Promotoria de Justiça.

Já administração municipal informou ao Candeia que iria analisar o documento remetido pelo MP. Até a conclusão dessa matéria, nenhuma medida havia sido tomada pela prefeitura.