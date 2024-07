Política: Câmara aprova recursos destinados à iluminação do Arrudão e à saúde

Na sessão de Câmara realizada segunda-feira (15), os vereadores aprovaram projeto de lei do Executivo que abre no Orçamento/2024 crédito adicional especial, no valor de R$ 200 mil. A matéria recebeu unanimidade de votos.

Metade desses recursos – R$ 100 mil – será destinada à iluminação do Centro de Lazer do Trabalhador José de Arruda Carneiro, Arrudão. A outra metade permite cumprir demandas de serviços de média e alta complexidade no setor de Saúde.

Os recursos são provenientes de excesso de arrecadação, devido a transferências e convênios assinados com o governo federal. E também por superávit financeiro provocado por transferências e convênios com o governo do Estado.

Formalização contábil

Na mesma sessão, os vereadores aprovaram outro projeto de lei do Executivo que trata de abertura de crédito adicional ao Orçamento/2024. Desta vez, os recursos – no valor de R$ 52 mil – destinam-se à realização de cirurgias de cataratas.

Na verdade, trata-se somente de uma formalização contábil relacionada a uma das emendas impositivas de 2024, alterando a sua categoria econômica.

Com a alteração, os recursos podem ser destinados à Irmandade da Santa Casa de Bariri, que se responsabilizará pela execução dos procedimentos, uma vez que as cirurgias de catarata exigem ambiente hospitalar.

Por essa razão, o projeto tramitou em caráter de urgência especial, o que permitiu a sua apresentação e votação na mesma sessão de Câmara.

R$ 19,1 milhões

O prefeito atual já enviou 19 solicitações de suplementação orçamentária em 2024, que totalizam R$ 19.103.576,60.

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA), o Poder Executivo está autorizado a cobrir créditos adicionais até o limite de 15% dos recursos anuais, sem aval do Legislativo. Como a previsão orçamentária de 2024 é de R$ 164 milhões, o valor que corresponde a essa porcentagem é de R$ 24,6 milhões.

Portanto, os R$ 19,1 milhões estão distantes do limite de teto permitido por lei para alterações orçamentárias, sem autorização expressa do Legislativo.

Nos últimos anos, é comum os prefeitos adotarem a prática de encaminhar as alterações no orçamento para aval dos vereadores, mesmo sem atingir o teto. O prefeito Fernando Foloni parece ter escolhido manter essa opção.

CRÉDITOS ADICIONAIS EM 2024

PROJETO ORIGEM DESTINAÇÃO TRAMITAÇÃO VALOR

01/2024 Estadual Sede Bombeiros Aprovado R$ 230.190,61

09/2024 Remanejamento Limpeza Pública Aprovado R$ 3 milhões

10/2024 Estadual/Federal Santa Casa/Educação Aprovado R$ 205 mil

12/2024 Estadual Convênios Aprovado R$ 98 mil

18/2024 Estadual/Federal Saúde Aprovado R$ 1.101.147,86

19/2024 Remanejamento Saúde Aprovado R$ 1.471.077,39

21/2024 Federal Exames Saúde Aprovado R$ 250 mil

22/2024 Estadual Iluminação/Recape Aprovado R$ 2,5 milhões

23/2024 Estadual Filengão/Recape Aprovado R$ 650 mil

24/2024 Estadual Recape Aprovado R$ 956.807,96

25/2024 Orçamento Emendas Impositivas Aprovado R$ 2.942.434,00

26/2024 Estadual/Federal Saúde/Cultura Aprovado R$ 1.200.932,28

28/2024 Estadual/Federal Ações Diversas Aprovado R$ 458. 290,39

29/2024 Estadual/Federal Ações Diversas Aprovado R$ 1.684.796,11

31/2024 Remanejamento Saemba Aprovado R$ 856.559,10

32/2024 Remanejamento Saemba Aprovado R$ 1.143.440,90

34/2024 Remanejamento Emendas Impositivas Aprovado R$ 327.900,00

36/2024 Federal/Estadual Arrudão/Saúde Aprovado R$ 200 mil

39/2024 Remanejamento Saúde Aprovado R$ 52 mil

TOTAL R$ 19.103.576,60