Política: Beneficiários devem fazer acompanhamento do Bolsa Família

Beneficiários do Programa Bolsa Família em Bariri precisam comparecer a uma unidade de Saúde do município para realizarem pesagem e medirem a altura.

O público alvo desse processo são mulheres de 14 a 44 anos e crianças de 0 a 7 anos. As crianças devem levar a carteirinha de vacinação.

O procedimento é necessário para fazer o acompanhamento da condicionalidade da saúde e manter o benefício do Bolsa Família.

É possível comparecer a qualquer uma das unidades a serem listadas a seguir, não sendo necessário comparecer apenas na unidade à qual a família pertence.

Confira as unidades e os horários de atendimento:

• PSF 1 (Bairro Livramento):

07/11/24, quinta-feira: das 8h às 11h;

21/11/24, quinta-feira: das 8h às 11h;

23/11/24, sábado: das 8h às 12h.

• PSF 2 (Postinho Verde):

05/11/24, terça-feira: 13h às 16h;

19/11/24, terça-feira: das 13h às 16h;

23/11/24, sábado: 8h às 12h.

• SOMA 2 (Caixa d’água):

22/11/24, sexta-feira: das 8h às 11h.

• PSF 3 (Vila Americana):

07/11/24, quinta-feira: das 14h às 16h;

14/11/24, quinta-feira: das 14 às 16h.

• PSF 4 (Vila Santa Rosa)

04/11/24, segunda-feira: das 13h30 às 16h.

18/11/24, segunda-feira: das 13h30 às 16h.

• Centro de Saúde:

13/11/24, quarta-feira: das 13h30 às 16h.

• UBS Nova Bariri:

08/11/24, sexta-feira: das 14h às 16h.