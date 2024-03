Política: Bariri marca presença no Fórum Regional de Igualdade Social

Dia 27 de março (quarta-feira), será realizado o 2º Fórum Regional de Promoção da Igualdade Racial, com o tema “Construção De Cidades Antirracistas”.

O encontro ocorre em Bauru, na Av. Nações Unidas, 30-30 – Vila Nova Cidade Universitária, das 18h ÀS 22h.

O Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Bariri é um dos organizadores do Fórum, em parceria com o Conselho Municipal da Comunidade Negra de Bauru; Comissão da Igualdade Racial da OAB – 21ª subseção de Bauru; COMPIR Lins, Coletivo Ubuntu de Cafelândia e lideranças regionais.

Clarina Genaro, presidente do Conselho da Comunidade Negra de Bariri, já confirmou participação ao evento.

Durante o encontro haverá duas mesas, que vão abordar dois eixos temáticos:

• Combate ao Racismo: Previsão Constitucional e regulamentação legal.

• Educação Antirracista: Implementação da Educação para as relações Étnico-Raciais e os caminhos para a formação antirracista.

O 2º Fórum Regional de Promoção da Igualdade Racial conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru e Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para a População Negra e Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade.

O encontro é aberto à participação do público. Para tanto, é necessário preencher o formulário no link: https://forms.gle/3m6iT35VXrnZr7KC9