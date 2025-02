Política: Bariri é beneficiada pela Usina Móvel de Resíduos da Construção Civil

A Prefeitura de Bariri terá, por meio do Consorcio Intermunicipal Vales dos Rios Tietê-Paraná – CITP) do qual faz parte, a reciclagem de resíduos da construção civil, depois de aprovado o licenciamento do Sistema Móvel de Britadeira.

O Consórcio fez a aquisição da usina móvel em setembro de 2022 e a licença para operação foi aprovada pela Cetesb – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo na semana passada e beneficiará Bariri e outros 20 municípios da região.

A Usina Móvel de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil está apta, portanto, para processar entulho em Bariri, Barra Bonita, Boraceia, Brotas, Buritama, Dois Córregos, Iacanga, Itaju, Itapuí, Itatinga, Jaú, Laranjal Paulista, Lençóis Paulista, Macatuba, Mendonça, Pederneiras, Pirajuí, Pardinho, Sabino, Salto e São Manoel.

De acordo com o diretor de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura de Bariri, Lucas Rufato Vendrametto, a conquista resultará em desenvolvimento urbano mais sustentável e consciente, com alternativa compartilhada de controle de poluição.

“Já são 3 milhões de reais investidos no Consórcio Intermunicipal Tietê-Paraná em Sistema Móvel de Britadeira, com capacidade de tratamento de 100 toneladas/hora por equipamento para os municípios da Bacia Hidrográfica do Médio Tietê, entre eles, Bariri”, informou Lucas. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)