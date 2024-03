Política: André Moreira recebe o título de cidadão baririense

André Luís Moreira, mais conhecido por André Cabeleireiro, recebeu na noite de quarta-feira (13) o título de cidadão baririense.

A sessão solene foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Bariri, com presença dos vereadores Airton Luis Pegoraro (MDB), Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB), Myrella Soares da Silva (União Brasil) e Paulo Egídio Grigolin (PP).

Compareceram também à sede do Legislativo familiares, amigos e funcionários da Santa Casa de Bariri e do Lar Amor e Vida (LAV), antiga Casa Abrigo.

O projeto de decreto legislativo que concedeu a honraria foi uma iniciativa do vereador Edcarlos. A proposta foi aprovada em sessão realizada em novembro de 2021.

André nasceu em São Paulo e é filho do casal Walter e Antonia da Conceição Moraes Moreira. É casado com Richard Rocha Moreira e pai de três filhos, de união anterior: Mayko, Mayte (in memoriam) e Mayara.

Há mais de 30 anos reside em Bariri, onde é conhecido socialmente como André Cabeleireiro, profissão em que se destacou, juntamente com a de estilista.

Em 2021, passou a ter atuação destacada como voluntário na Santa Casa de Bariri, junto ao grupo ELO. As ações resultaram em melhorias nas instalações, equipamentos e condições físicas e estruturais do hospital.

Segundo André, a dedicação e empenho na Santa Casa contribuíram para superar o trauma da perda da filha Maitê.

Posteriormente, ele passou a se dedicar ao LAV, na função de captador de recursos para a entidade.