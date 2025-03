Política: Aline Mazo Prearo é a nova Procuradora Especial da Mulher na Câmara

Na última sessão de Câmara, o presidente do Legislativo, Ricardo Prearo (PSD), anunciou a vereadora Aline Mazo Prearo (Republicanos), 44 anos, como a nova Procuradora Especial da Mulher, na Câmara Municipal de Bariri.

O cargo foi criado em 2019, por iniciativa do então vereador Evandro Antonio Folieni (PP), com a tarefa de receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra a mulher.

Até então, o cargo era exercido pela vereadora Myrella Soares da Silva (União Brasil). A ex-vereadora Maria Pia Betti Pio da Silva Nary (União Brasil) foi a primeira a ocupar a função.

Entre as atribuições da Procuradoria Especial estão as de fiscalizar e acompanhar programas municipais que visem à promoção da igualdade de gênero; cooperar com organismos nacionais e internacionais, voltados à implementação de políticas em prol das mulheres; fiscalizar e incentivar campanhas educativas e antidiscriminatórias de âmbito municipal; e promover pesquisas, estudos, seminários e palestras sobre violência e discriminação contra a mulher.

Professora há 25 anos

Aline Mazo Prearo é servidora pública municipal, integrante do quadro de magistério, onde atua desde 2007. Antes, foi professora na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) de 2000 a 2009. Ou seja, está completando 25 anos de magistério.

Na Prefeitura de Bariri, mantém dois cargos, atuando na Educação Infantil (Emei Profª Laura de Almeida Kronka Belluzzo) e no Ensino Fundamental 1 (Emef Prfª Rosa Benatti). No período de 2013 a 2018, foi diretora da Emei 2 Profª Diolanda Chuffi Neif.

Por isso, ao se eleger para o primeiro mandado legislativo, escolheu como foco de atuação lutar por educação de qualidade em Bariri.

Atuação

Aline integra a mesa diretora da Câmara, como primeira secretária. Neste início de mandato, tem sido bem atuante, com vários requerimentos e indicações, além de propostas de projetos de lei

Ela foi eleita por grupo político que hoje detém maioria de votos na Câmara e faz oposição ao atual prefeito Airton Pegoraro (Avante).

Na última sessão, apresentou requerimento que questiona eventuais mudanças na forma de contratação de funcionários na unidade do Poupatempo de Bariri. Segundo Aline, antes realizada por empresa contratada, a BHG Consultoria, hoje as contratações estariam sendo feitas por indicação do prefeito.

Encaminhou, juntamente com Daniel de Oliveira Rodrigues (PP), Madureira, projeto de lei que institui a tarifa social de água e esgoto, beneficiando a população em situação de vulnerabilidade social.