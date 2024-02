Política: Airton Pegoraro visita Alesp e pede recursos para combate à dengue

Na terça-feira (20) o presidente da Câmara Municipal de Bariri, Airton Luis Pegoraro (MDB), cumpriu agenda na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), onde se encontrou com deputados de diversos partidos, pedindo apoio ao combate à epidemia de dengue no município.

Na oportunidade, foram entregues ofícios e realizadas reuniões, a fim de que os deputados tomassem conhecimento sobre a atual situação da epidemia em Bariri. Dentre os principais parlamentares visitados estavam os deputados Carlão Pignatari (PSDB), Capitão Telhada (PP) e Thiago Auricchio (PL).

Em encontro com Pignatari, Pegoraro agradeceu a emenda de R$ 100.000,00, pedido feito pelo presidente da Câmara e pela vereadora Myrella Soares da Silva – emenda esta que deverá ser usada para ações diretas e suplementares de combate à dengue.

Em tratativa com Pignatari, o presidente entregou também ofício assinado por ele e por Myrella, solicitando ajuda para a causa animal na cidade.

Com o deputado Capitão Telhada, o presidente do Legislativo local questionou o motivo pelo qual emendas destinadas ao município não vinham sendo pagas, e acabavam retornando aos cofres do Estado.

O parlamentar explicou que tal fato ocorre por atraso no envio de documentos e planos de trabalho, acarretando então na perda das verbas enviadas. Também ficou tratado com o deputado uma visita à cidade, para que sua assessoria possa melhor instruir os responsáveis pelo cadastro de tais informações, garantindo assim a continuidade do envio de emendas e projetos.

O deputado, através de sua assessoria, se comprometeu ainda a trazer para o município um projeto específico de atendimento para terapia psicológica, intermediado pelo governo estadual.

Atualmente, Bariri acumula fila de espera com mais de 350 pessoas (entre crianças, jovens e adultos) aguardando vaga para terapia; apenas quatro psicólogas atendem na rede.

Santa Casa

No encontro com o deputado Thiago Auricchio foi apresentado o potencial da cidade de Bariri e as demandas do município

O parlamentar se comprometeu a enviar para Bariri emendas de custeio para a Santa Casa, que ajudarão tanto no combate imediato a epidemia de dengue, quanto na reestruturação do pronto-socorro. O plano diretor da Santa Casa contempla a transferência do serviço para outro local.

O encontro foi acompanhado dos filhos do falecido ex-prefeito da cidade de São Caetano do Sul, Luiz Olinto Tortorello, sendo eles, o deputado estadual (por três vezes) Marco Tortorello e o ex-assessor do pai, Luiz Capovila Tortorello.

No encontro, foi firmado o apoio das duas famílias à cidade de Bariri e também a Pegoraro. (Fonte: Assessoria de Airton Pegoraro)