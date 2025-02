Política: Abertura de rua vai ligar os bairros Maria Luíza 2 e 3 ao São Marcos

O prefeito de Bariri, Airton Luís Peograro (Avante), iniciou planejamento para abertura de via pública, ligando os bairros Maria Luíza 2 e 3 ao Jardim São Marcos.

O projeto atende solicitação dos vereadores Francisco Leandro Gonzalez (Avante) e Myrella Soares da Silva (União Brasil).

A sugestão dos vereadores foi protocolada através de indicação e atende a um desejo dos moradores desses bairros, que anseiam por maior mobilidade.

O projeto prevê o prolongamento da Rua João Benatti até a Rua Roque Modesto de Abreu, ligando os bairros Maria Luiza 2 e Maria Luíza 3 ao Jardim São Marcos.

De acordo com o prefeito Airton Pegoraro, o pedido está sendo analisado pelos técnicos da Prefeitura e o próximo passo será a tramitação da parte legal do processo, com a formulação do projeto que deverá ser encaminhando à Câmara de Vereadores, além de propor acordo com os munícipes que têm propriedade naquela região onde pretende-se abrir a rua.

“Com a abertura da rua, daremos maior mobilidade aos residentes daquela região, pois a rua será um importante atalho, ligando os bairros Maria Luíza 2 e 3 e São Marcos”, destacou o prefeito Airton.

(Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)