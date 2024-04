Padre Ériko e Vinicius Coralino recebem título de cidadão baririense

Nesta segunda-feira (29), a Câmara Municipal de Bariri faz entrega de título de cidadão baririense ao pároco Ériko Thiago Nogueira, 45 anos, e ao neurocirurgião Vinicius Coralino dos Reis Pereira, 42 anos.

A sessão solene ocorre a partir das 19h, na sala de sessão Dr. Amélio Tanganellli. A homenagem ao sacerdote é iniciativa do vereador Edcarlos pereira dos Santos (PP); e o vereador Ricardo Prearo (PSD) é autor da honraria ao jovem médico. As duas propostas foram aprovadas por unanimidade de votos.

Padre Ériko nasceu em Jaboticabal, mas cresceu em Itápolis. Em março de 2009 foi ordenado sacerdote e sua primeira paróquia foi em Gavião Peixoto. Desde 2015 atua em Bariri, sempre à frente da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores.

Vinicius Coralino nasceu em Caraguatatuba (SP) e é casado com Alana Sansini Coralino Pereira. É formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e fez residência médica em Neurocirurgia pelo Hospital Geral Socor, em Belo Horizonte (MG).

Desde 2014, é membro da equipe de Neurocirurgia dos hospitais Amaral Carvalho e Santa Casa, ambos de Jaú. Recentemente, liderou cirurgia inédita de hérnia de disco por endoscopia na Santa Casa de Jaú.