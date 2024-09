Itaju: Justiça defere candidatura de Lincon ao cargo de vice-prefeito

O juiz eleitoral Maurício Martines Chiado deferiu o pedido de registro de candidatura de Lincon Dian Marino (MDB) ao cargo de vice-prefeito no município de Itaju. Lincon está na chapa encabeçada por Paulo José Lopes Júnior (PL).

Ao ingressar com o pedido de registro de candidatura, o Podemos ajuizou impugnação, alegando que Lincon tinha vínculo com esse partido e não com o MDB.

Na contestação, o candidato a vice relatou que a filiação foi validada e já estava transitada em julgado.

A seguir, o Cartório Eleitoral prestou informações, relatando que foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.

Ao analisar o mérito da questão, o juiz eleitoral apontou que efetivamente a anotação de filiação ao MDB foi realizada, que o pedido foi instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente e que foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado.