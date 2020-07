Grupo do Cidadania anuncia verba de R$ 250 mil para Bariri

Segundo o grupo, esse é a segunda verba que o deputado Arnaldo Jardim destina para Bariri em 2020; ao longo dos anos, os repasses somam R$ 8 milhões – Divulgação

Através das redes sociais, integrantes do Partido Cidadania de Bariri anunciam a destinação de mais uma emenda parlamentar do deputado federal, Arnaldo Jardim (Cidadania), no valor de R$ 250 mil, destinados ao setor de Saúde do município. É a segunda verba federal que o parlamentar destina para Bariri em 2020. A outra foi no valor de R$ 200 mil.

A notícia foi dada pelo presidente do diretório municipal do Cidadania, Jô Tanganelli, pelo vice-presidente, Rafael Pesce, e pelo pré-candidato a vereador, Fernando Foloni. Segundo eles, a assessoria do deputado informou que ao longo dos anos, Arnaldo Jardim destinou cerca de R$ 8 milhões para Bariri.