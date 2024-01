Em três anos, Bariri registra 58 cortes de energia por causa de pipas

Todo ano, a CPFL Paulista divulga relatório com o número de ocorrências de cortes de energia devido as pipas na região de Bauru. Segundo o levantamento, Bariri registrou 58 ocorrências nos últimos três anos (em 2021, foram 27 cortes; em 2022, 12; e em 2023, 19).

Bocaina e Boraceia também aparecem na lista. Segundo os dados, na região toda houve queda de 21, 9% nas ocorrências em 2023.

Com as férias escolares de verão, a CPFL Paulista intensifica as dicas de segurança. A ideia é evitar acidentes, que podem ser até fatais, ou causar interrupções no fornecimento de energia.

A regra de ouro é nunca empinar pipas perto da fiação elétrica. Os locais ideais para essa brincadeira são campos abertos.

Também é importante evitar a prática no entorno de rodovias e canteiros de avenidas, onde não só a rede de energia exige atenção, mas também o tráfego de veículos pode ser um fator de risco.

Caso o brinquedo caia próximo a equipamentos ou fiação do sistema elétrico, pode ser até tentador, mas em hipótese alguma tente resgatá-lo

A CPFL Paulista também alerta para a proibição do uso de cerol ou da chamada ‘linha chilena’. As substâncias usadas nessas linhas aumentam os riscos de choque, quando em contato com a rede elétrica. O uso de cerol ou linha chilena são considerados crime em São Paulo, de acordo com a Lei Estadual 12.192/2006. (Fonte: Imprensa CPFL)

Box: Confira casos de interrupções de energia por pipa

Cidades 2021 2022 2023

Bariri 27 12 19

Bocaina 01 04 07

Boracéia 00 01 04