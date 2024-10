Eleições/2024: Jornal Candeia e Rádio Serena farão cobertura das eleições

O Jornal Candeia e a Rádio Serena farão a cobertura das eleições do domingo (6).

Ao longo do dia serão publicadas informações sobre o andamento da votação nas escolas pelas redes sociais, em especial pelo Facebook (Jornal Candeia e Jornal Serena).

A partir das 16h30, além das mídias sociais, haverá transmissão pela Rádio Serena FM – 87,9 Megahertz.

A equipe ficará no ar pelo rádio e pela internet com muitas informações, análises, comparativo com eleições anteriores, entrevistas, presença convidados, bastidores e, logicamente, com o resultado passo a passo da votação em Bariri e municípios da região.