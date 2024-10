Eleições/2024: Airton é eleito prefeito de Bariri e inicia semana de olho no orçamento

Airton Pegoraro (Avante) e Paulo Kezo (PSB) foram eleitos no domingo (6), respectivamente, prefeito e vice-prefeito de Bariri para mandato que começa em janeiro de 2025 e termina em dezembro de 2028.

Em entrevista ao Candeia (que pode ser conferida na íntegra na página do jornal no Facebook), eles afirmam que a prioridade é o levantamento de informações a respeito do orçamento da Prefeitura de Bariri.

Airton recebeu 6.255 votos (39,90% dos votos válidos). Em segundo lugar ficou Francisco Leoni Neto (PSD), com 4.725 votos (30,1%). Edcarlos Pereira dos Santos (PP) foi o terceiro, com 4.137 votos (26,3%) e Fernando Foloni somou 559 votos (3,5%).

A eleição em Bariri teve 17.532 votos totais. A abstenção foi de 6.074 eleitores (25,73% do total de aptos a votar). Para prefeito, foram 995 votos nulos (5,68%) e 861 brancos (4,91%).

Airton atribui a vitória de seu grupo político à situação por que passa Bariri há uma década e meia, com seguidas descontinuidades de governo. Para ele, pesou também a má gestão do atual governo.

Afirma que a diferença de aproximadamente 1.500 votos para o segundo colocado surpreendeu, porque pesquisas internas apontavam para uma diferença de 100 a 400 votos de vantagem para seu grupo.

Kezo ressalta que a confiança aumentou no domingo (6), pelo fato de pessoas sinalizarem que estavam votando na chapa. Classifica a campanha política como muito tranquila, de todos os concorrentes.

Terminada a eleição, durante a semana o trabalho se intensificou no encerramento das contas de campanha e definição de equipe de transição de governo para que sejam levantadas informações “in loco” do orçamento público.

Além disso, estão sendo feito contatos com as assessorias de deputados em São e em Brasília para a busca de recursos para o município.

Outra frente de trabalho é buscar nomes para compor o primeiro escalão da administração pública a partir de 1º de janeiro. A ideia é trabalhar com pessoas com perfil mais técnico. Kezo garante que, apesar dos boatos sobre possíveis nomes, os indicados serão divulgados todos de uma vez só.