Edcarlos Santos filia-se ao PP e anuncia cinco partidos para coligação

O vereador Edcarlos Pereira dos Santos, pré-candidato a prefeito de Bariri, filiou-se ao PP na noite de sexta-feira (5). Ele estava no PSDB.

No evento de filiação, compareceram os presidentes municipais dos partidos PP, Republicanos, PL, Solidariedade e PSDB, que devem formar coligação em torno da futura candidatura de Edcarlos. Os cinco partidos devem também lançar chapa de candidatos a vereador.

Estiveram ainda no ato a ex-vereadora Celina Masson, o filho dela, Ganimides Masson, que, segundo Edcarlos, se desponta com um dos pré-candidatos a vice-prefeito, o radialista Laudenir Leonel, a diretora de escola Fabíola Fanton, a ex-vereadora e ex-vice-prefeita prefeita Tereza Camargo e o ex-vereador Luiz Donizete Pessoto.

Os deputados Ricardo Madalena e Maurício Neves enviaram representantes. Já deputado André Bueno gravou uma mensagem de apoio.

O major Alessandro Gea de Souza, presidente municipal do Republicanos, foi apresentado como o coordenador de campanha.

“O PP vem forte com a permanência da base da eleição de 2020 e com nomes como o vereador Evandro Folieni, Daniel de Madureira e filiou junto comigo a Marlene Bollini e Marcia Sadi, que pretendem disputar a cadeira de vereadora”, ressalta Edcarlos

De acordo com o pré-candidato, outros nomes conhecidos também fazem parte do grupo, como o ex-vereador Armando Perazzelli, o ex-vereador Deolindo Scandolera, a suplente de vereador Valentina da Ambulância, o ex-vereador de Torrinha, Giovani Valencise, a professora Cleo, do Clube do Livro, a conselheira tutelar Cristiane Pultrini, o suplente de vereador Rogério Xavier, Roni Romão, da causa animal, e a professora Aline Prearo.