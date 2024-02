Câmara aprova projeto que destina R$ 12,1 milhões para a Santa Casa

Por unanimidade e em caráter de urgência, a Câmara de Vereadores aprovou projeto de lei 08/2024, do prefeito Luís Fernando Foloni (MDB), que autoriza o Executivo a aditar por mais 12 meses o convênio celebrado com a Santa Casa de Bariri.

No valor de R$ 12.150.000,00 anuais, os recursos são destinados à manutenção da prestação de serviço de assistência à saúde, incluindo urgência e emergência (pronto socorro).

O convênio têm vigência de 12 meses (fevereiro/2024 a janeiro/2025) e os recursos serão repassados em parcelas no valor de cerca de R$ 1 milhão mensais, respeitando-se a dotação orçamentária e a disponibilidade financeira do município.

Para obter aval do Legislativo, a equipe de intervenção, liderada pela gestora Marina Prearo, encaminhou plano de trabalho, especificando os gastos e aplicação dos recursos. O grupo deve prestar contas no mês subsequente aos repasses.

O projeto tramitou em caráter de urgência especial, por solicitação do chefe do Executivo. O objetivo é regularizar o repasse de recursos aprovados já no mês de fevereiro.

Durante a discussão do projeto, os vereadores elogiaram a atual gestão da Santa Casa e destacaram o avanço administrativo e financeiro do hospital. Ainda ressaltaram a importância das ações estarem sendo acompanhadas por integrantes do Conselho Administrativo.

Segundo alguns vereadores, além do plano de trabalho, a equipe gestora adiantou plano de reforma das dependências da Santa Casa, visando otimizar o funcionamento dos serviços e trazer maior qualidade de atendimento à população.