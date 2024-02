BARIRI: Vereador propõe reunião com Sucen para discutir a dengue

O vereador de Bariri, Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB) esteve dia 1º de fevereiro, quinta-feira no escritório Superintendência de Controle de Endemias (Sucen), regional de Bauru, para discutir o combate à dengue em Bariri.

Ele relata que conversou com os técnicos da Secretaria Estadual de Saúde em busca de orientações para que, através de iniciativa conjunta, seja elaborada ação efetiva de combate à dengue na cidade.

Segundo o vereador, a equipe da Sucen se dispôs a vir para Bariri e dar orientações necessárias. A data proposta para o prefeito Luís Fernando Foloni (MDB) é na quarta-feira (9), às 9h da manhã, nos dependências da Câmara Municipal.

O encontro contaria com a presença de equipe de saúde, entidades, vereadores e outras diretorias, para a elaboração de plano de ação coordenada e seguindo a orientações dos técnicos da Sucen.