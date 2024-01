Bariri: Sessão extraordinária vota proposta de reajuste de servidores

Nesta quinta-feira (25), às 19h, a Câmara de Vereadores realiza sessão extraordinária para votar proposta de reajuste salarial e do cartão alimentação dos servidores da Prefeitura de Bariri e do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba).

O projeto do prefeito Luís Fernando Foloni (MDB) prevê reajuste de 3,71% nos salários dos servidores. O índice é baseado no INPC acumulado dos últimos 12 meses.

Para o vale alimentação o aumento é de 17,65%, passando de R$ 800 para R$ 1.000 mensais.

Segundo o prefeito, os índices foram discutidos com o Sindicato dos Servidores Municipais. “Visamos repor as perdas impostas pela inflação. Por isso, houve especial cuidado com o aumento do vale-alimentação”, comenta Foloni.

A solicitação de votação em sessão extraordinária é necessária para que o reajuste de 3,71% passe a valer retroativo a 1º de janeiro.

Reunião

Através das redes sociais, Gilson de Souza Carvalho, presidente do Sindicato dos Servidores, confirmou as negociações com o prefeito e equipe técnica.

Afirmou que na reunião ficou acertado que a recomposição inflacionária de 3,71% no salário de servidores e do Saemba passa a valer a partir do mês de janeiro. O reajuste de 17,65% no Vale Alimentação será pago a partir do mês de fevereiro.

“Está longe ser o que queríamos e o que os servidores merecem; porém foi o que conseguimos em conjunto para que todos os servidores fossem beneficiados”, afirmou o dirigente.