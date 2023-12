BARIRI: Projeto permite à prefeitura contratar crédito junto à Caixa

Tramita na Câmara Municipal projeto de lei de autoria do Executivo a fim de autorizar a prefeitura a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal.

A proposta precisa receber parecer das comissões legislativas para depois ser discutida e votada em plenário. A matéria foi remetida à Câmara no dia 30 de novembro deste ano.

A eventual futura parceria trata do Programa de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). O valor é de até R$ 5 milhões.

Segundo mensagem assinada pelo prefeito Luis Fernando Foloni (MDB), as obras que poderão receber o investimento contemplam a aquisição de área para construção de casas populares, aquisição de área localizada no Polo Industrial para viabilizar instalação de empresas, aquisição de área para abertura de estrada e a possibilidade da aquisição de energia fotovoltaica para prédios públicos municipais e do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba).

“Esse é mais um passo que estamos dando para ampliar e melhorar a infraestrutura no Município de Bariri e todo o valor adquirido via Finisa será essencialmente aplicado em projetos que vão atender demandas importantes do município”, destaca Foloni.

A diretora municipal de Finanças, Natália Regiane Sisto Moreira, diz que o Executivo aguarda a aprovação da proposta junto ao governo federal.

O próximo passo é aguardar a votação pela Câmara de Bariri para que, em caso de aprovação do projeto, seja feita a contratação do crédito.

O presidente da Câmara de Bariri, Airton Luis Pegoraro (MDB), explica que todos os projetos com pedido de urgência pelo Executivo foram votados na última sessão ordinária do ano, realizada no dia 4 de dezembro. Dessa forma, a proposta de autorização do crédito junto à Caixa deve ser apreciada no ano que vem.