Bariri: Prefeitura suspende contrato com empresa de tapa-buraco

A prefeitura de Bariri suspendeu por tempo indeterminado contrato com a empresa G. de M. Ferrari Construções-ME, de Bariri, que venceu licitação para serviço de tapa-buraco por um período de seis meses.

Ao assinar o aviso de suspensão, o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho mencionou que cumpria determinação da Justiça de Bariri.

Recentemente, ação envolvendo as Polícias Civil e Militar de Bariri cumpriu mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça a pedido do Ministério Público (MP). Ao menos quatro endereços foram alvos da ação.

O MP investiga etapas de contratações e licitações da prefeitura com empresários de Bariri que foram vencedores dos pregões.

Em nota encaminhada à imprensa, o órgão afirmou que o caso segue em sigilo. O que se sabe é que celulares e computadores foram apreendidos para investigação.

Ainda de acordo com a nota, o “Ministério Público, com apoio das Polícias Civil e Militar, deu cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Judicial da Comarca de Bariri em endereços de pessoas físicas responsáveis por empresas contratadas pela Administração Pública Municipal”.

De acordo com os promotores, o objetivo é apurar etapas de contratações e licitações. “Dados ou maiores elementos não serão divulgados nesta ocasião, porquanto até o momento o caso segue em sigilo e será apurado com a cautela devida”, destaca a nota.