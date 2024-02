BARIRI: Prefeitura, Assobari e empresas anunciam cronograma de limpeza contra a dengue

De 7 a 9 de fevereiro, 20 bairros de Bariri devem receber mutirão de limpeza de combate à dengue.

A iniciativa é da Prefeitura de Bariri, através da Diretoria de Infraestrutura e do Comitê de Combate à Dengue, em parceria com a Associação de Fornecedores de Cana de Bariri (Assobari) e de grupo de empresas locais, representando a sociedade civil.

O cronograma de limpeza tem início nesta quarta-feira (07) e deve se estender até sexta-feira (9), com maquinários, veículos e mão de obra cedidos tanto pelo poder público como pela iniciativa privada.

O trabalho de coleta de entulhos e inservíveis será realizado em vários pontos da cidade. Os munícipes devem depositar nas calçadas e caçambas o material a ser descartado. Lembrando que não serão recolhidos entulhos da construção civil.

Segunda-feira (5), Manuel Fernando Salina, presidente da Assobari, juntamente com o empresário Augusto Ferrari Neto, estiveram na sessão de Câmara para anunciar a disposição da sociedade civil em criar a frente de combate à dengue, com milhares de casos registrados em Bariri, nos últimos meses. (Fonte: Assessoria de Comunicação)