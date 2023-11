BARIRI: Prefeitura antecipa pagamento dos salários dos servidores

Mesmo autorizada por decreto a realizar o pagamento até o quinto dia útil do mês, conforme determina a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho -, a Prefeitura de Bariri antecipou o pagamento dos salários dos servidores.

A alteração da data de pagamento se deu em razão da implantação do sistema e-Social, que obriga que as informações sobre os empregados sejam inseridas no sistema na medida em que ocorrem, não podendo ser retroativas ao mês anterior.

A lei determina que os funcionários recebam seus salários no máximo até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado, deixando ao empregador o direito de escolher o dia mais conveniente para o pagamento, desde que não ultrapasse o quinto dia útil do mês subsequente.

No entanto, desde que a prefeitura fez esta alteração, o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) acertou com sua equipe que, nos meses em que fosse possível realizar o pagamento antecipadamente, isso seria feito preferencialmente no dia 5, sendo que somente em situações especiais é que o município iria seguir o que determina a lei, ou seja, pagar até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencimento.

Além disso, o prefeito antecipou a data de liberação do vale-alimentação para o dia 28 de cada mês.

Diante dessas alterações, Abelardo afirmou que, sempre que for possível, a intenção é pagar antecipadamente os salários. “Cumprimos, dessa forma, nosso acordo com os servidores municipais, de pagar até o dia 5 de cada mês”, destacou o prefeito. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)